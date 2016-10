Argentinië verliest zonder Messi voor eigen volk van Paraguay, Brazilië wordt leider

Door: redactie

video Argentinië heeft een slechte zaak gedaan in de kwalificaties voor het WK 2018. Op de tiende speeldag in de Zuid-Amerikaanse voorronde verloren 'Los Albicelestes', zonder de geblesseerde Messi, voor eigen publiek in Cordoba met 0-1 van Paraguay.

Derlis Gonzalez, spits van Dinamo Kiev, maakte in de achttiende minuut de enige treffer. Sergio Agüero miste een strafschop (zie video boven).



Brazilië was wel aan het feest. Gabriel Jesus (8.) en Willian (53.) bezorgden de Seleçao een 0-2 zege in Venezuela, de rode lantaarn in de Conmebol. Neymar ontbrak door een schorsing. De 'Goddelijke Kanaries' staan met 21 punten aan de leiding in de groep voor Uruguay (20 punten). Het team van coach Oscar Tabarez speelde 2-2 gelijk in Colombia. Luis Suarez zorgde voor de 1-2.



Colombia heeft net als Ecuador, dat 2-2 speelde in Bolivië, 17 punten. Dat is er een meer dan Argentinië, dat als vijfde voorlopig barrages moet spelen om naar het WK te mogen.



Chili klopte dankzij twee goals van Arturo Vidal Peru met 2-1. De winnaar van de Copa America is met 14 punten zevende op tien landen. Lees ook Bolivia speelde gelijk tegen Ecuador, maar vooral de doelpuntenmaker gaat over de tongen

Neymar & co peuzelen Bolivia met huid en haar op, al had Barça-ster deze (poging tot) 'panna' beter achterwege gelaten



