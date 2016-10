Bondscoach China stapt op na nieuwe nederlaag

Door: redactie

Gao Hongbo is opgestapt als bondscoach van China. De trainer deed dat vandaag na de 2-0-nederlaag in de WK-kwalificatie tegen Oezbekistan van een dag eerder. China is na vier speelronden laatste in groep A van het Aziatische kwalificatietoernooi met één punt en kan deelname aan het eindtoernooi in 2018 vergeten.