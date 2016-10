Duitsland zonder moeite voorbij Noord-Ierland, Engeland stelt wéér teleur

© getty.

Het contrast tussen voetbalgrootheden Duitsland en Engeland kon vandaag niet groter zijn. Terwijl de Mannschaft in groep C zich makkelijk naar een derde opeenvolgende overwinning voetbalde (2-0 tegen Noord-Ierland), bleven de Engelsen in Slovenië steken op een doelpuntenloos gelijkspel. Na de kleine overwinning tegen Malta opnieuw een teleurstellende prestatie van de Three Lions.

Noord-Ierland mag dan wel afgelopen zomer op het EK in Frankrijk sympathie gewonnen hebben bij de modale voetbalfan, een grootmacht is het niet. Wereldkampioen Duitsland zou dat varkentje in het eigen Hannover wel eens wassen. Bondscoach Joachim Löw koos voor dezelfde elf die afgelopen weekend Tsjechië op een hoopje speelden, en die keuze wierp al na een dik kwartier zijn vruchten af. Julian Draxler en Sami Khedira zorgden voor een geruststellende 2-0 voorsprong. Boeken toe na 18 minuten.



Özil bleef in de kleedkamer tijdens de rust, maar de drie punten waren al binnen. Duitsland ging nog wel tevergeefs op zoek naar zijn derde 3-0 overwinning op rij in groep C, waar San Marino met 4-1 onderuit ging in Noorwegen. Tsjechië - Azerbeidzjan bleef 0-0. Duitsland is nu alleen leider met 9 punten, gevolgd door Azerbeidzjan met zeven punten. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © getty. © epa.