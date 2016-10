Mat Ryan speelt gelijk met Australië tegen Japan

Door: redactie

Australië en Japan hebben 1-1 gelijkgespeeld in de Aziatische kwalificatiezone voor het WK 2018.

Japan kwam na vijf minuten op voorsprong in het Etihad Stadium in Melbourne via Genki Haraguchi, die Mat Ryan (ex-Club Brugge) vloerde. Zeven minuten na de pauze maakte Mile Jedinak voor bijna 50.000 toeschouwers vanop de stip gelijk.



Australië leidt in de groep van zes met 8 op 12 voor Japan (7 op 12). Saoedi-Arabië (7 op 9) staat derde. De top twee plaatst zich voor het WK, de derde speelt een barrage tegen de nummer drie uit de andere poule. De winnaar daarvan speelt om een WK-ticket tegen de nummer vier uit de CONCACAF-zone.