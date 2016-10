Maradona is voorstander van WK met 48 ploegen

Door: redactie

Diego Maradona kan zich wel vinden in het voorstel van FIFA-preses Gianni Infantino om het WK uit te breiden tot 48 landen. Dat vertelde hij in Rome, waar de Argentijnse voetballegende morgen deelneemt aan een "match voor de vrede", een iniatief van paus Franciscus.

"Tijdens de kwalificaties voor het laatste WK stonden Ronaldo en Ibrahimovic tegenover elkaar. Het is niet correct dat het publiek niet de kans kreeg één van die twee in actie te zien op de wereldbeker", verwees 'Pluisje' naar het barrageduel tussen Portugal en Zweden, waarin de Portugezen aan het langste eind trokken.



"Binnenkort zit ik met Infantino rond de tafel, maar het is een goeie zaak als er meer ploegen kunnen deelnemen aan het WK", aldus nog de wereldkampioen van '86.



Gianni Infantino lanceerde zijn idee voor een WK met 48 landen begin oktober. Over een uitbreiding wordt ten vroegste in 2017 beslist. De WK's in Rusland (2018) en Qatar (2022) worden zeker nog met 32 landen gespeeld.