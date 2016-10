Kapitein Hazard zag "goede match, in de lijn van die tegen Cyprus en Bosnië"

Door: redactie

10/10/16 - 23u49 Bron: Belga

© photo news.

Rode Duivels "We hebben deze wedstrijd van begin tot einde ernstig en professioneel aangepakt", reageerde kapitein Eden Hazard na de 0-6 zege tegen Gibraltar. "We speelden een goede partij. Onze prestatie lag in de lijn van die tegen Cyprus en Bosnië. We hadden tal van kansen en mits nog wat meer efficiëntie had de score hoger kunnen oplopen."