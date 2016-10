Rode Duivels evenaren tegen Gibraltar grootste uitzege ooit, Benteke scoort hattrick

Thomas Lissens

10/10/16 - 22u32

© photo news.

Zes. Dat is het antwoord op de voornaamste vraag die iedereen zich stelde voor de WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen voetbaldwerg Gibraltar, het nummer laatst op de FIFA-ranking. België legde er zes in het mandje in het Portugese Faro én is ook een WK-wereldrecord rijker. Benteke zorgde al na iets meer dan zeven seconden voor de 0-1 en niemand deed dat ooit sneller in een WK-(voorronde)match. Nog in groep H wonnen de Grieken (0-2) en Bosnië (2-0) tegen respectievelijk Estland en Cyprus.

Three wins, 3 clean sheets, 9 points. We continue strong & focused our #WCQ2018 campaign. Big big thanks to all travelling fans pic.twitter.com/TwcZGAtaW8

Martínez: "De focus was goed"

Roberto Martínez was tevreden met wat zijn Duivels op de mat brachten in Faro. "We hebben het heel goed gedaan vanavond. We wisten dat we met dezelfde intensiteit als vrijdag moesten spelen, en dat hebben we ook gedaan. Je ziet ook hoe een vroege goal daar ook bij helpt. Dat het de snelste goal ooit was in de WK-kwalificatiecampagne, is een leuke herinnering. In het voetbal werk je voor zulke momenten. De focus was goed, en ook in het laatste halfuur toonden we nog de goede attitude. Natuurlijk was het verschil in kwaliteit groot, al toonde Gibraltar de juiste discipline. Zij beschikken over weinig profs en hebben dus geen professionele behandeling, maar ze lieten nooit hun moed of enthousiasme zakken. Daarvoor verdienen ze lof."



Martínez zag ook hoe Benteke, de vervanger van de niet 100% fitte Romelu Lukaku, drie keer de weg naar de goal vond. "In de aanval heb ik heel veel mogelijkheden, er is gezonde concurrentie. Je hebt die mogelijkheden nodig, want spitsen zijn nog meer dan anderen afhankelijk van hun vorm. Benteke is heel anders dan Batshuayi en dan Origi en dan Lukaku. Als je zo'n opties hebt, dan kan dat alleen maar bevorderlijk zijn voor de ploeg. Of Griekenland de zwaarste concurrent wordt? Ze hebben een goede groep die enorm goed aan elkaar hangt en dat tekent zich af op het veld", zo klonk het ook nog.