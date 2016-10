"Zwijg toch, absolute idioot!" Mevrouw Rooney bijt stevig van zich af op social media (waar manlief het hard te verduren krijgt)

Yari Pinnewaert

11/10/16 - 13u40 Bron: ANP

© reuters.

Interim-bondscoach Gareth Southgate grijpt voor de WK-kwalificatiewedstrijd van Engeland tegen Slovenië hard in. Aanvoerder Wayne Rooney verhuist vanavond naar de bank na zijn teleurstellende optreden zaterdag tegen Malta. Ook op social media krijgt Rooney er stevig van langs, maar vrouw Coleen gaat al even stevig in het verweer.

Engeland won die wedstrijd met 2-0, maar overtuigde niet. Rooney werd op Wembley een aantal keer uitgefloten door het thuispubliek en ook in de media kreeg de aanvaller van Manchester United er aardig van langs. Op een persconferentie in Ljubljana zei Southgate gisteren dat het menselijk gezien een moeilijke beslissing was. "Ik haat het als sommigen nu blij zijn omdat Wayne niet in de basis staat. Dat vind ik eigenlijk nog erger dan dat hij hiermee als speler moet omgaan. Dit is ook geen gemakkelijke beslissing voor mij, want ik heb veel respect voor hem als aanvoerder."



"Zwijg, absolute idioot!"

Southgate misschien wel, maar op social media zijn er heel wat Britten die heel wat minder respect tonen naar 'Roo' toe - in die mate zelfs dat vrouwlief Coleen zich met de debatten kwam bemoeien. Ik hou ervan om te zien hoe elk en iedereen een mening moet hebben. Ontspan even, het leven is zo al kort genoeg en laat de mensen even met rust. Sommigen vergeten dat ook andere mensen gevoelens hebben", luidde het in een tweet aan het adres van de kritikasters. Toen hield ze het nog vrij beschaafd, maar toen er replies begonnen te komen op haar berichtje begon haar bloed pas écht te koken... Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Love the way Anyone & Everyone has to have an Opinion. Lighten up, life is short, give people a break. Some forget others have feelings too. — Coleen Rooney (@ColeenRoo) Mon Oct 10 00:00:00 MEST 2016 Lol feelings of 300k a week for doing fuck all on the pitch. https://t.co/hbwa6e3hO7 — ¿¿¿¿ (@VintageAnder) Mon Oct 10 00:00:00 MEST 2016 @VintageAnder shut up you absolute idiot — Coleen Rooney (@ColeenRoo) Mon Oct 10 00:00:00 MEST 2016