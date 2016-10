Rooney vanavond op de bank: "Begrijp beslissing van bondscoach"

Door: redactie

Interim-bondscoach Gareth Southgate grijpt voor de WK-kwalificatiewedstrijd van Engeland tegen Slovenië hard in. Aanvoerder Wayne Rooney verhuist vanavond naar de bank na zijn teleurstellende optreden zaterdag tegen Malta.

Engeland won die wedstrijd met 2-0, maar overtuigde niet. Rooney werd op Wembley een aantal keer uitgefloten door het thuispubliek en ook in de media kreeg de aanvaller van Manchester United er aardig van langs. Op een persconferentie in Ljubljana zei Southgate gisteren dat het menselijk gezien een moeilijke beslissing was. "Ik haat het als sommigen nu blij zijn omdat Wayne niet in de basis staat. Dat vind ik eigenlijk nog erger dan dat hij hiermee als speler moet omgaan. Dit is ook geen gemakkelijke beslissing voor mij, want ik heb veel respect voor hem als aanvoerder."



Southgate zei uit tactische overwegingen Rooney op de bank te zetten. "We hebben gekeken hoe Slovenië speelt en daarvoor heb ik een ander middenveld in mijn hoofd."



Rooney zei de beslissing van de bondscoach te begrijpen en te respecteren. "Ik zal de spelers 100 procent steunen en zal er staan als ik nodig ben. Ik voel veel trots om voor mijn land uit te komen, of dat nu is vanuit de basiself of als invaller."



Rooney blijft in principe de eerste keus als aanvoerder, maar gaf ook toe dat zijn vorm in een dip zit sinds hij ook bij Manchester United op de bank is beland. "Ik kan er alleen maar voor zorgen dat ik hard werk en klaar ben als het nodig is."



Eric Dier zal de plaats van Rooney innemen, Jordan Henderson draagt de aanvoerdersband. Rooney zei ook alle vertrouwen te hebben in zijn vervanger. "Jordan is een fantastische leider. Hij heeft een lastige taak van Steven Gerrard overgenomen bij Liverpool en is echt in die rol gegroeid."