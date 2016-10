Spanjaarden te sterk voor Albanië, Italië komt in blessuretijd met schrik vrij in Skopje

Manu Henry

9/10/16 - 22u43

Spanje was te sterk voor Albanië: 0-2 © reuters.

Spanje en Italië delen ook na speeldag drie van de WK-kwalificatiecampagne de leiding in groep G. Spanje won zonder echt te overtuigen in Albanië (0-2), terwijl de Italianen met een doelpunt in blessuretijd met de schrik vrij kwamen in Skopje tegen Macedonië (2-3).

David Silva zorgde voor de assist voor het eerste Spaanse doelpunt © epa. Immoboli bracht in blessuretijd de verlossing voor de 'Azzurri' © epa.

De Spanjaarden hadden het in de eerste helft niet onder de markt tegen het stevige blok van Albanië. 'La Roja' kon met het vele balbezit te weinig dreigen voor het doel van Berisha en zo stond er bij de rust een brilscore op het bord. De troepen van Spaans bondscoach Lopetegui wisten dus wat hen te doen stond in de tweede helft, scoren. Al na tien minuten kregen de Spanjaarden ook loon naar werken. David Silva werd het straatje en geloodst en schotelde Diego Costa het openingsdoelpunt op een dienblad aan: 0-1. Iets voorbij het uur besliste Nolito de wedstrijd met een lage schuiver in de verste hoek.



Nog in groep B heeft Italië op de valreep de drie punten gepakt in Skopje tegen Macedonië. Het zag er nochtans benard uit voor de 'Azzurri', die een kwartier voor affluiten nog tegen een 2-1 achterstand aankeken. Maar met twee treffers van Immobile, waaronder één in blessuretijd, sleepten de Italianen alsnog de drie punten uit de brand (2-3).



Servië kwam tegen Oostenrijk al na zes minuten op voorsprong na een doelpunt van ex-Anderlecht sluipschutter Aleksandar Mitrovic. Lang konden de manschappen van Slavoljub Muslin (begin vorig seizoen nog coach van Standard) niet genieten van de openingstreffer. Op het kwartier kwam Oostenrijk via Sabitzer terug langszij. Halfweg de eerste helft was daar opnieuw 'Mitrogoal' die Servië voor de tweede keer op voorsprong bracht. In de tweede helft scoorde beide teams elk nog één keer en zo hielden de Serviërs de drie punten thuis (3-2). In diezelfde groep won Ierland met de nodige moeite bij Moldavië (1-3).



In groep I tot slot delen Kroatië en IJsland de leidersplaats. De Kroaten deden het zuinig in Finland, 0-1 na een doelpunt van man in vorm Mandzukic. De sympathieke IJslanders waren op hun beurt te sterk voor Turkije (2-0). Met een owngoal van Toprak en een treffer van Finnbogason (ex-Lokeren) stond voor de rust de 2-0 eindstand al vast. In de derde match in groep I kwam Oekraïne nooit in de problemen tegen Kosovo (3-0).