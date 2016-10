Europees kampioen Portugal vernedert Andorra dankzij vierklapper van Ronaldo

Door: redactie

Portugal heeft vandaag een eenvoudige 6-0 overwinning geboekt tegen Andorra op de tweede speeldag in groep B van de kwalificaties voor het WK in Rusland. Cristiano Ronaldo was de grote bezieler bij de Europese kampioen met vier doelpunten.

Vier minuten. Meer had Cristiano Ronaldo niet nodig om Portugal naar een 2-0 voorsprong te leiden. In de tweede minuut reageerde hij het snelst bij een hoekschop om het openingsdoelpunt binnen te schieten. Amper twee minuten later stond hij op de juiste plaats om de voorzet van Quaresma tegen de netten te koppen. Andorra kwam niet in het stuk voor en vlak voor rust bracht Valencia-rechtsachter Joao Cancelo zijn land op een 3-0 voorsprong (44.).



Ook in de tweede helft had Ronaldo niet veel tijd nodig om te scoren en vervolledigde hij in de 47e minuut zijn hattrick op aangeven van Barcelona-middenvelder André Gomes. De honger van Ronaldo was nog altijd niet gestild. Met zijn vierde van de avond zette hij de forfaitcijfers op het bord (68.). Andorra maakte het er zichzelf wel niet makkelijker op met twee rode kaarten in de tweede helft. Porto-aanvaller André Silva maakte er in de 86e minuut nog 6-0 van.



In de overige wedstrijden in groep B won Zwitserland van Hongarije met 2-3, dankzij een laat doelpunt van Valentin Stocker. De Faeröer-eilanden gingen verrassend met 0-2 winnen op bezoek bij Letland.



Zwitserland staat aan de leiding van de groep met zes punten, de Faeröer-eilanden zijn de verrassende tweede met vier punten. Portugal en Letland staan gedeeld derde met drie punten. .