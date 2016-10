Montolivo en Alba komen gehavend uit clash tussen Italië en Spanje

Door: redactie

7/10/16 - 14u19 Bron: Belga

Riccardo Montolivo © epa.

Italië kan zondag in de WK-kwalificatiematch in en tegen Macedonië geen beroep doen op Ricardo Montolivo. De middenvelder blesseerde zich tegen Spanje (1-1) aan de linkerknie. Hij wordt in de kern vervangen door Marco Benassi.