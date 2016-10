Italië gooit Pellè uit selectie na weigeren hand bondscoach

Door: redactie

7/10/16

video De Italiaanse international Graziano Pellè komt zondag zeker niet in actie tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd in Macedonië. De aanvaller is door bondscoach Giampiero Ventura uit de selectie gezet na een incident bij zijn wissel tegen Spanje.

Pellè moest gisteravond in Turijn na een uur plaatsmaken voor Ciro Immobile. De 31-jarige Italiaan kon de wissel maar weinig smaken en negeerde bij het verlaten van het veld de uitgestoken hand van zijn trainer. Giampiero Ventura besliste daarop Pellè, die in China voetbalt, wegens "onrespectvol gedrag" uit de selectie te zetten voor de volgende WK-opdracht, zondagavond in Skopje tegen Macedonië.



Italië en Spanje hielden elkaar in het Juventus Stadium in evenwicht. De Rossi maakte in de 82e minuut vanop de stip gelijk nadat Vitolo de Spanjaarden in minuut 55 op voorsprong had gebracht.