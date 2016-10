Neymar & co peuzelen Bolivia met huid en haar op, al komt Barça-ster niet ongehavend uit de strijd

Yari Pinnewaert

7/10/16 - 08u02

Neymar suffers a nasty facial cut from a dirty tackle by a Bolivian player. No foul given. pic.twitter.com/OtijYafEYE

video

Neymar maakte vannacht voor Brazilië de 300ste goal uit zijn carrière en ook al lieten de 'Goddelijke Kanaries' geen spaander heel van Bolivia in de Zuid-Amerikaanse WK-voorronde, toch werd het nog een beetje een feestje in mineur voor de balvirtuoos. Na 65 minuten moest hij immers het veld verlaten nadat hij een stevige elleboog in het gelaat had gekregen. Toen hadden de Brazilianen van Adnar 'Tite' Bacchi hun schaapjes echter al op het droge, want na de opener van Neymar hadden Coutinho, Filipe Luis en Gabriel Jesus er (in de eerste helft) nog 4-0 van ggemaakt. In het slot legde Firmino de forfaitcijfers vast.