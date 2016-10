Door: redactie

Peru heeft in een boeiend WK-kwalificatieduel in Estadio Nacional in Lima grootmacht Argentinië op 2-2 gehouden. Zonder Lionel Messi had de formatie van Edgardo Bauza het erg lastig tegen de laagvlieger uit de Zuid-Amerikaanse groep. In het slotkwartier leek Gonzalo Higuaín de bezoekers alsnog de onverdiende zege te bezorgen, maar Christian Cueva maakte in de 84ste minuut vanaf de penaltystip toch de dik verdiende gelijkmaker voor Peru.