Penalty De Rossi wist blunder van Buffon uit en verpest Spaans feestje

6/10/16 - 22u37

video Op de tweede speeldag van de WK-kwalificatiecampagne 2018 hebben Italië en Spanje de punten gedeeld na een bitsige topper, 1-1. De Spanjaarden kwamen via Vitolo op voorsprong na een blunder van Buffon, maar de Squadra Azzurra kwamen in het slot nog langszij dankzij een strafschopdoelpunt van De Rossi. Ref Felix Brych trok in totaal acht gele kaarten, al had Diego Costa altijd rood moeten krijgen.

Spanje moest op het EK in de achtste finales nog het onderspit delven tegen Italië en dus had het nog wat recht te zetten. De klas van trainer Lopetegui trok dan ook fel van leer in de eerste periode (met liefst 9 hoekschoppen). Enkel bij de afwerking liep het telkens fout. Piqué kopte onder meer recht op Buffon en knikte ook nog eens rakelings naast het kooi. Ook Iniesta kon de score niet openen. De Italianen tekenden voor geen enkele doelpoging in de eerste 45 minuten en hadden nauwelijks 29% balbezit, veelzeggend.



Blunder Buffon uitgewist

Na de pauze hielden beide ploegen elkaar beter in evenwicht. Een blunder van jewelste zette Spanje echter op voorsprong. Buffon trapte naast het leer en Vitolo legde de 0-1 makkelijk in het lege doel. De Italianen moesten plots komen, al had Vitolo altijd de score moeten uitdiepen. Oog in oog met de doelman van Juventus schoof hij de bal onbegrijpelijk naast. Het zou Spanje zuur opbreken, want tien minuten voor tijd wees ref Brych naar de stip (nadat de Duitser eerder weigerde om Diego Costa zijn tweede gele kaart te geven toen de Spanjaard de bal wegtrapte terwijl er al lang gefloten was voor buitenspel). Eder ging makkelijk liggen na een contact met Ramos en De Rossi hing de bordjes gelijk. Invaller Immobile kwam zelfs nog dicht bij de winning-goal, maar zijn treffer werd terecht afgevlagd voor buitenspel.



Albanië leider

Door de puntendeling is Albanië de nieuwe leider in groep G. Het won met 0-2 bij kneusje Liechtenstein. Ook Macedonië heeft nog altijd geen enkel punt kunnen sprokkelen. De troepen van coach Angelovski verloren in eigen huis van Israël (1-2) nadat Jahovic in minuut 95 nog een penalty miste.