Onze Bosnische angstgegner: het kanon van Dzeko zwijgt nooit tegen Rode Duivels

Door: Mike De Beck

6/10/16 - 16u31

© belga.

video Als er een kanon is dat de Rode Duivels vrijdag het zwijgen moeten opleggen, dan wel dat van Edin Dzeko. Met vijf doelpunten en een assist in alle officiële wedstrijden die hij speelde tegen België kan de targetspits van de Bosniërs alvast een schrikwekkend rapport voorleggen. En ook bij AS Roma vindt de spits de weg naar de netten tegenwoordig blindelings.

© photo news. © photo news.

Vier keer stond Edin Dzeko aan de aftrap in een officiële wedstrijd tegen de Rode Duivels. Vijf keer liet de goalgetter pur sang de netten trillen. Het moge duidelijk zijn dat de 30-jarige ex-voetballer van Manchester City het vizier telkens op scherp stelt als hij onze nationale ploeg in de ogen kijkt. Tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Zuid-Afrika resulteerde dat voor de Bosniërs tot twee keer toe in een zege (2-4 in Brussel en 2-1 in Zenica). In de laatste twee EK-kwalificatieduels leverde het de Bosniërs een gelijkspel op in eigen huis en kwam de spits in Brussel niet verder dan een 3-1 nederlaag.



Meeste schoten richting doel

Dat Edin Dzeko dit seizoen ook het doel weet te staan in de Serie A, kan ook zijn ploegmakker Radja Nainggolan bevestigen. In alle vier thuiswedstrijden van de Giallorossi in de Serie A, pikte Dzeko telkens zijn goaltje mee. De laatste die dat voor elkaar kreeg was Francesco Totti, maar liefst veertien seizoenen geleden. Sterker nog: Dzeko vuurde met 40 schoten - inclusief de afgeblokte pogingen - al het vaakst op doel in de vijf grootste competities van Europa. Thibaut Courtois en de zijnen weten wat hen te doen staat.