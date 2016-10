WK-babe Axelle is nu even surfbabe in Indonesië

Door: redactie

5/10/16 - 16u07

Axelle en haar vriend Lois. © kos.

WK-babe Axelle Despiegelaere is met vakantie in Indonesië. Op haar Instagrampagina pakt de West-Vlaamse gretig uit met vakantiekiekjes vanuit vakantieoord Nihuwatu, waarop te zien is hoe ze onder meer met een surfplank de golven trotseert.