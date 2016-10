FIFA-preses Infantino denkt na over WK met 48 landen

Door: redactie

3/10/16 - 21u33 Bron: Belga

© afp.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino, een voorstander van een wereldkampioenschap met 40 landen, denkt zelfs na over een opzet met 48 deelnemers. De Wereldvoetbalbond bevestigde dat Infantino maandag over zijn ideeën heeft verteld op een bijeenkomst in het Colombiaanse Bogota.