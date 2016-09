Xavi bezoekt vluchtelingenkamp in Jordanië

Door: redactie

De voormalige Barcelona-middenvelder Xavi Hernández heeft vandaag een vluchtelingenkamp met Palestijnen bezocht in de buurt van de Jordaanse hoofdstad Amman. Het is de eerste activiteit van de 36-jarige Spanjaard als ambassadeur van het project 'Generation Amazing', dat verbonden is met het WK 2022 in Qatar.