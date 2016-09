Qatar bouwt voor WK-fans bedoeïnenkamp in woestijn

Door: redactie

Qatar zal voor het WK voetbal in 2022 een bedoeïnenkamp bouwen in de woestijn. De organisatie van het omstreden mondiale voetbaltoernooi wil er gedurende het toernooi ongeveer 2000 supporters huisvesten. Het tentenkamp komt vlakbij de grens met Saudi-Arabië te liggen.

"We willen dat bezoekers van buiten Qatar het WK zullen beleven zoals ze nog nooit hebben gedaan'', zegt Abdulaziz al-Mawlawi van het organisatiecomité. "Er komen opties voor alle budgetten. Het kamp gaat ook deel uitmaken van een fanzone.''



In de oliestaat zijn onvoldoende hotelkamers en appartementen beschikbaar om alle fans op te vangen. Qatar verwacht in 2022 minimaal een half miljoen voetballiefhebbers. Die kunnen niet allemaal terecht in de 'slechts' 55.000 hotelkamers. Supporters moeten over zes jaar ook worden ondergebracht op Airbnb-locaties of op cruiseschepen, die voor de kust van Qatar voor anker gaan. De woestijntenten zijn een extra aanvulling.



De verwachting is dat voetbalfans ook onderdak zoeken in de Verenigde Arabische Emiraten of Bahrein, waar hotelkamers én alcohol vrijwel zeker gemakkelijker te verkrijgen zullen zijn. In Qatar is het niet toegestaan dat in het openbaar alcohol wordt genuttigd. Vanuit de buurlanden vliegen fans dan naar de speelsteden.