Beckenbauer werkte niet gratis, maar kreeg 5,5 miljoen als WK-chef

13/09/16

Franz Beckenbauer is wél betaald voor zijn werkzaamheden als hoofd van het organisatiecomité van het WK voetbal, dat in 2006 in Duitsland werd gehouden. Volgens de Duitse krant Der Spiegel kreeg Beckenbauer voor zijn diensten 5,5 miljoen euro. Tot nu toe was altijd volgehouden dat 'Der Kaiser' zijn werkzaamheden onbezoldigd had verricht.