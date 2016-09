"Eigenlijk speelde Oranje de hele match met de handrem op tegen een Zweeds elftal dat zonder Zlatan helemaal niets meer voorstelt"

Door: Glenn Bogaert

Wij kritisch voor onze Rode Duivels na een slappe prestatie of een tegenvallend resultaat? Dan moet u eens de Nederlandse kranten openslaan na een nederlaag of gelijkspel van Nederland. Oranje lijkt na het gemiste EK in Frankrijk nog lang niet genezen want na een nederlaag tegen Griekenland volgde gisteren een 1-1 gelijkspel tegen het onthoofde Zweden. En toch was het allemaal niet zo slecht, tussen de kritiek door valt er zowaar hoop en optimisme te bespeuren.

© anp. © anp. Rotslecht was het inderdaad niet want Nederland mist alweer een resem opgelegde kansen en na knullig balverlies van Kevin Strootman gingen nog bijna drie punten reddeloos verloren. Gelukkig was er nog een strak schot van oudgediende Wesley Sneijder om de meubelen te redden. Al was er ook veel te doen over een onterecht afgekeurde goal van Bas Dost. In de Nederlandse pers lezen we alvast gemengde commentaren. Volg maar eventjes mee:



Algemeen Dagblad

"Oranje ontbeert elk geluk", kopt het Algemeen Dagblad. Volgens de Nederlandse krant verdiende Oranje veel meer dan een schamel punt. "Het spel bood zowaar voorzichtige hoop richting de toekomst. Temidden van bestuurlijke chaos en dreigende rampspoed toonde Oranje zich weerbaar." En er is ook sprake van een "onzichtbare kracht". "Een kracht die het niet zo heeft op de al zo kwetsbare bondscoach van het Nederlands elftal."



De Telegraaf

Die krant toont zich een stuk milder en bekijkt het van de positieve kant, inclusief een juichbeeld van de scorende ex-Ajacied Wesley Sneijder. "Het mag gewoon niet. Danny Blind heeft allesbehalve het geluk aan zijn achterste hangen." Al valt er ook een stevige kritische noot te bespeuren: "Eigenlijk speelde Oranje de hele wedstrijd met de handrem op tegen een Zweeds elftal dat zonder Zlatan Ibrahimovic helemaal niets meer voorstelt." Lees ook Oranje bijna onderuit in Zweden na flater Strootman, maar Sneijder redt Blind



