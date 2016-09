Zonder messias Messi zingt Argentinië een flink toontje lager, Neymar (who else...) redt Braziliaans hachje

Door: Glenn Bogaert

video Niet alleen in Europa veel interland voetbal, ook in Zuid-Amerika werd er flink wat op doel getrapt met enkele belangrijke WK-kwalificatieduels. Onder andere grootheden Argentinië en Brazilië moesten aan de bak en dat met wisselend succes.

De zonder Lionel Messi behoorlijk onthoofde Argentijnen geraakten tegen het bescheiden Venezuela niet verder dan 2-2 en daar mochten ze nog blij mee zijn. 'La Albiceleste' stond immers 2-0 in het krijt bij de rode lantaarn en meteen ook de enige Zuid-Amerikaanse ploeg die nog nooit mocht proeven van een WK-eindronde. Het schaamrood stond al op de wangen toen Lucas Pratto en Nicolas Otamendi alsnog deels de meubelen wisten te redden. De geblesseerde Lionel Messi, die sukkelt met de lies, zag het allemaal met lede ogen aan. Niet in het minst toen de bloed ruikende Venezolanen in het slot nog de staak viseerden en zo naast een haast historische driepunter grepen. Na acht matchen is grootmacht Argentinië pas derde met amper 15 punten op 24.

Saved by Neymar

Dan deden de Brazilianen het toch een stuk beter, met dank aan goudhaantje Neymar. De dribbelkont van FC Barcelona lukte op een formidabele manier de beslissende 2-1 nadat zijn ploeg al vroeg in de match op voorsprong was geklommen via Miranda. Een owngoal van PSG-man Marquinhos leek even roet in het eten te gooien, maar dankzij solist Neymar mochten de 'Goddelijke Kanaries' toch vieren. In de stand doen de geelhemden het niet veel beter dan Argentinië met eveneens slechts 15 punten en een gedeelde tweede plaats. Colombia prijkt op vier met 13 punten terwijl winnaar van de Copa América Chili serieus op de dool is met een povere zevende plaats en slechts 11 puntjes.