Thibaut Courtois: "Als we onze kansen afmaken, wordt het hier 0-5 of 0-6'

Thibaut Courtois zag een door de hand van Roberto Martínez vernieuwd België met 0-3 winnen op het veld van Cyprus. Na de wedstrijd was vooral het nieuwe spelsysteem van de Rode Duivels het gespreksonderwerp. "We hebben genoeg voetbalintelligentie om dat systeem snel op te pikken", vertelde de Chelsea-goalie.

"Met een nieuwe coach is het logisch dat er andere accenten gelegd worden. Het is een andere manier van voetballen, de volgende keer zal het alleen maar beter gaan. Vandaag waren we vooral in onze sterke tweede helft gevaarlijk. Als we onze kansen afmaken, had het hier makkelijk 0-5 of 0-6 kunnen zijn."



Geen moeilijke avond

De 24-jarige Courtois startte zijn WK-kwalificatiecampagne met een clean sheet tegen Cyprus (0-3). Vooral in de eerste helft moest hij enkele keren gepast tussenbeide komen om een Cypriotische treffer te voorkomen. "Ik was geconcentreerd bij die kansen en zag de bal goed komen, dus zo moeilijk was het nu ook weer niet."