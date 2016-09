(Cult)spits van Lierse schrijft WK-geschiedenis, ook huurling van Club Brugge vertolkt heldenrol

Door: Glenn Bogaert

7/09/16 - 07u19

© epa.

video Voor spektakel in de WK-kwalificatiematchen moest je gisteren in Bulgarije zijn. De thuisploeg zou in Vasil Levski in hoofdstad Sofia wel eventjes brandhout maken van het kleine Luxemburg. Al draaide dat bijna helemaal anders uit. De voetbaldwerg met enkele bekende koppen in de basis zorgde bijna voor een stunt van formaat en een spits in Belgische loondienst kroonde zich ei zo na tot nationale volksheld.

Had ik niet beter Bulgarije-Luxemburg bekeken? ¿¿ 4-3 en twee doelpunten van Lierse-spits Aurelien Joachim! Wat meer animo dan in #cypbel ... — Killyan Dauvillé (@KillyanDauville) Tue Sep 06 00:00:00 MEST 2016 Twee goals van Aurélien Joachim in en tegen Bulgarije, namens Luxemburg. Erg knap, helaas niet genoeg voor punt(en). Want het werd 4-3. — Dick Teunen (@DT_1985) Tue Sep 06 00:00:00 MEST 2016 © Twitter.

Aurélien Joachim is de naam, een 30-jarige spits die in onze tweede klasse of 1B het mooie weer maakt bij SK Lierse. De van White Star Brussel overgekomen goaltjesdief deed zijn reputatie in Bulgarije weer alle eer aan met maar liefst twee doelpunten en dat is meteen een historisch feit. Nog nooit slaagde een Luxemburger er immers in om meer dan één goal te scoren in een WK-kwalificatiewedstrijd. Dat zijn dubbele treffer net geen punt opleverde, was echter een serieuze domper op de feestvreugde. In minuut 93 zorgde invaller Aleksandar Tonev met een geweldig schot alsnog voor de beslissende 4-3 in het voordeel van de flink geschrokken Bulgaren. Bij Luxemburg kwamen ook Maxime Chanot (ex-Kortrijk) en Laurent Jans van Waasland-Beveren in actie.



Sabala wél matchwinnaar

In Groep B zagen we trouwens eveneens een spits met een Belgisch randje een hoofdrol opeisen, dankzij Valerijs Sabala ging Letland met het kleinste verschil drie punten pakken op het veld van die andere kleine voetbalnatie Andorra. De 21-jarige doelpuntenmaker is eigendom van Club Brugge, dat hem dit seizoen opnieuw heeft uitgeleend. Ditmaal mag de Letse spits zijn kunnen tonen bij het Slowaakse DAC 1904.