Zwitserland haalt Europees kampioen Portugal van roze wolk, ook Frankrijk wint niet

6/09/16

Europees kampioen Portugal is in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen een verrassende nederlaag aangelopen. De ploeg van bondscoach Fernando Santos verloor in Basel met 2-0 van Zwitserland. Frankrijk, de tegenstander van de Portugezen in de EK-finale, bleven dan weer steken op een doelpuntenloos gelijkspel in Wit-Rusland.

De Portugese vedette en aanvoerder Cristiano Ronaldo, die in de EK-finale geblesseerd raakte aan zijn knie, was nog niet beschikbaar. De aanvaller werkt bij zijn club Real Madrid nog aan zijn herstel en zonder 'CR7' kon Portugal dus geen punten meenemen uit Zwitserland. Embolo zorgde na 24 minuten voor de 1-0 en op het halfuur legde Mehmedi met een heerlijke plaatsbal de eindstand vast.



