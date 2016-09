Oranje bijna onderuit in Zweden na flater Strootman, maar Sneijder redt Blind

Door: redactie

6/09/16 - 22u40

© anp.

video Nederland is met een billijk gelijkspel tegen Zweden begonnen aan de WK-kwalificatiecampagne. Oranje was op elk vlak van het spelletje beter dan de Zweden, maar uiteindelijk mochten onze noorderburen nog blij zijn dat Sneijder hen in de tweede helft over de streep trok. Vlak voor rust had Stootman Berg immers de kans gegeven om héérlijk de 1-0 in doel te stiften.

De Nederlanders begonnen na de eerdere nederlaag tegen Griekenland met het mes op de keel aan de partij in Solna, maar ei zo na hadden ze wel een vroege voorsprong te pakken. Ajax-aanvoerder Klaassen werd door Strootman door de Zweedse verdediging geloodst, maar Olsen hield hem van de 0-1.



Aan de overkant stelde Forsberg Oranje-doelman Zoet op de proef, maar de keeper van PSV werkte in hoekschop. Oranje nam daarna opnieuw de bovenhand, maar de mannen van Blind zagen hun overwicht niet beloond. In tegendeel, zelfs. Op slag van rust begon Strootman te klungelen en Berg te toveren. De Nederlandse middenvelder sloeg schlemielig aan het dribbelen voor zijn eigen zestien, verloor de bal aan Berg en die stiftte keurig over Zoet (zie video onder). Oranje in de problemen bij rust. Lees ook Marco van Basten ruilt Oranje in voor FIFA



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Oh Strootman!! #zwened pic.twitter.com/m1cIJxECiY — Harry Vermeegen (@harryvermeegen) 6 september 2016 © afp.