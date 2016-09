Eenvoudige driepunters voor Griekenland en Bosnië in groep Rode Duivels

Manu Henry

6/09/16 - 22u39

Griekenland beleefde een rustige avond in en tegen dwergstaat Gibraltar © ap.

Naast Cyprus-België waren er vandaag nog twee wedstrijden in de groep van onze Rode Duivels. Griekenland won eenvoudig bij dwergstaat Gibraltar (1-4), terwijl Bosnië stevig uithaalde tegen Estland (5-0).

© afp.

Griekenland, de winnaar van het EK in 2004, leek op weg naar een rustige avond toen Mitroglou de Grieken al na tien minuten op voorsprong bracht. Een kwartier later kwam Gibraltar zowaar erg verrassend langszij. Tijd om het gaspedaal in te drukken, dachten de Grieken. Met drie goals in evenveel minuten ging Griekenland alsnog met een comfortabele 1-4 stand de rust in. Die ruststand werd uiteindelijk ook de eindstand, nadat de Grieken in de tweede de score niet meer verder uitdiepte.



Ook Bosnïe was bij de rust al zo goed als zegezeker na doelpunten van Spahic en topspits Dzeko. Twintig minuten voor affluiten prikte Medunjanin het derde Bosnische doelpunt tegen de netten. Via Ibesevic en opnieuw Spahic werden de Esten met een forfait-score huiswaarts gestuurd. Prima start dus voor de Bosniërs, die wellicht de grootste belager van onze Rode Duivels zullen zijn in de strijd om groepswinst.