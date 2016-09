Na regenpauze van 15 uur weet Albanië dan toch Macedonië te verslaan

Door: redactie

6/09/16 - 16u00 Bron: Belga

video Albanië heeft zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2018 afgesloten met een 2-1 zege tegen Macedonië. Het duel was gisterenavond bij een 1-1 stand stilgelegd in de 76e minuut door de felle regen.

Na een onderbreking van vijftien uur, stapten beide teams opnieuw het veld op in Shkoder voor het resterende kwartier. Bekim Balaj bezorgde zijn land alsnog de drie punten met een treffer in de 89e minuut.



Armando Sadiku had Albanië de avond ervoor na 9 minuten spelen op voorsprong gebracht. Zes minuten na de pauze scoorde Ezgjan Alioski de gelijkmaker.



Nog in groep G vernederde Spanje Liechtenstein met 8-0 en won Italië met 1-3 bij Israël.