Kosovo pakt eerste punt, Spanje laat geen spaander heel van voetbaldwerg

Kosovo heeft meteen een punt gepakt in zijn eerste officiële wedstrijd. Op de eerste speeldag in kwalificatiegroep I voor het WK 2018 speelde het in 2008 onafhankelijk geworden land 1-1 gelijk in Finland. Spanje, Italië en Wales gingen dan weer met de drie punten aan de haal in hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd.

De Kosovaren moesten de match in grote onzekerheid voorbereiden. Pas uren voor de aftrap gaf de Wereldvoetbalbond FIFA zestien spelers die vroeger voor een ander land speelden de toestemming om nu voor Kosovo uit te komen. Het was Valon Berisha, middenvelder bij Red Bull Salzburg en tot vandaag Noors international, die in de 60e minuut het eerste doelpunt van Kosovo scoorde. Vanop de penaltystip veegde hij de door Paulus Arajuuri in de 18e minuut op het bord gezette voorsprong van de Finnen uit, goed voor de 1-1 eindstand.



Rood Chiellini

In de andere WK-kwalificatiewedstrijden lieten de favorieten geen punten liggen. Al kwam Italië toch goed weg nadat Giorgio Chiellini in Israël met een rode kaart vervroegd moest gaan douchen. De Squadra had toen al wel een 1-2-voorsprong bij elkaar gevoetbald die ze uiteindelijk nog uitdiepten na een treffer van Immobile: 1-3. Lees ook Kosovo kan over 16 spelers beschikken tegen Finland

Spanje haalt uit 26 - David Silva has netted 26 goals for Spain - only five players have scored more. Delight. pic.twitter.com/zM9nMM6TME — OptaJose (@OptaJose) Mon Sep 05 00:00:00 MEST 2016 Spanje liet dan weer geen spaander heel van Liechtenstein. Afgelopen donderdag was de voormalige Europese- en wereldkampioen nog de sparringpartner van de Rode Duivels waar David Silva zijn blakende vorm in het Koning Boudewijnstadion tentoon spreidde. Ook vandaag toonde de middenvelder tegen de voetbaldwerg dat hij momenteel in een blakende vorm verkeert. De ploegmakker van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bij Manchester City vond twee keer de weg naar de netten en heeft zo al 26 treffers voor de Spaanse armada achter zijn naam staan. Slechts vijf landgenoten doen beter dan de lichtvoetige Silva.



Ook Diego Costa en Alvaro Morata schoten met scherp en prikten elk twee keer het leer tegen de touwen. Sergi Roberto en Vitolo hadden met een treffer ook hun aandeel in het doelpuntenfestijn. © afp.

Wales, het land dat de Rode Duivels uit het EK knikkerde, trekt de goede lijn alvast door in hun eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Moldavië moest met stevige 4-0-cijfers het onderspit delven na treffers van Vokes, Allen en twee stuks van de voet van Gareth Bale.