Kandidaat-voorzitter UEFA wil geen WK met 40 landen

5/09/16 - 12u49 Bron: dpa

Aleksander Ceferin, kandidaat-voorzitter van de UEFA, vindt een uitbreiding van het WK tot 40 landen geen goed idee. Dat vertelt hij vandaag in Gazzetta dello Sport.

"Het is een beetje van het goede te veel", zegt de Sloveense bondsvoorzitter over het voorstel van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om acht bijkomende landen aan het WK te laten deelnemen. Een EK met 24 teams is wel een goeie zaak, stelt Ceferin. "Het EK in Frankrijk was spectaculair, een succes voor de fans, ook al duurde het misschien iets te lang. Maar het bood de kleinere landen wel de kans om aanwezig te zijn."



Ceferin is samen met de Nederlander Michael van Praag en de Spanjaard Angel Maria Villar Llona kandidaat om op 14 september tot nieuwe UEFA-voorzitter te worden gekozen. De plaats is vacant na de schorsing van Michel Platini.



"Ik heb het gevoel dat ik de favoriet ben", aldus Ceferin, die alvast de steun geniet van onder meer Frankrijk en Duitsland. "Maar nog nooit heeft iemand een verkiezing op voorhand gewonnen."