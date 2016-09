't Is nog haast twee jaar, maar deze Russin wordt nú al tot 'muze van het WK 2018' gebombardeerd

Door: redactie

5/09/16 - 13u13

Morgen trappen de Rode Duivels in Cyprus hun WK-kwalificatiecampagne op gang en ook al zijn we nog 22 maanden verwijderd van het grootste voetbalfeest ter wereld, toch lijkt dé muze van het WK 2018 nú al bekend. Anastasiya Kvitko heet ze, een Russin die 21 jaar het levenslicht zag in Kaliningrado. Intussen heeft ze de grote oversteek gemaakt richting Verenigde Staten waar ze resideert in Miami en die zet heeft haar op social media geen windeieren gelegd. Om u maar een idee te geven: in mei 2013 maakte ze haar Instagrampagina aan, in oktober 2015 overschreed ze de kaap van één miljoen volgers, in april 2016 waren dat er al 2,7 miljoen en op dit moment staat de teller al op 4,1 miljoen. De 'Russische Kim Kardashian' kan dus al een aardig rapport voorleggen.