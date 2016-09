Waarom de Cypriotische politie de Belgische spelersbus niet liet vertrekken

Door: redactie

5/09/16 - 10u10 Bron: La Dernière Heure

© photo news.

De Rode Duivels zijn gisteren met de nodige vertraging aangekomen in hun hotel op Cyprus. Reden: een 'verdachte' koffer in de spelersbus. Na het nodige trammelant met de plaatselijke politie, en een oponthoud van ruim een halfuur, mocht de bus dan toch vertrekken.

Oorzaak van de vertraging vormde een verstrooide Indiase toeriste. De vrouw had per ongeluk haar koffer in de spelersbus van de Rode Duivels gedeponeerd, die op het punt stond om koers te zetten richting hotel. Toen ze haar vergissing opmerkte, wilde de vrouw ijlings haar spullen recupereren. Dat was zonder de Cypriotische politie gerekend. Die vond het manoeuvre van de toeriste verdacht en besliste dat de bus niet mocht vertrekken. Erger nog, alle bagage moest opnieuw uit de bus om te checken of er zich geen verdachte voorwerpen aan boord bevonden. Een beslissing die teammanager Piet Erauw maar matig kon appreciëren. "Geen sprake van", luidde het. "De spelers moeten rusten. We hebben geen tijd te verliezen."



Politiehond

Terwijl Cypriotische fans de spelersbus omringden - bondscoach Roberto Martinez en Eden Hazard hadden een opgestoken duim over voor het gezelschap - werd uiteindelijk een compromis gevonden. Een politiehond moest de valiezen van de Indiase toeriste doorsnuffelen. Als de viervoeter niks verdachts aantrof, mocht de Belgische spelersbus vertrekken. En zo geschiedde. "Ongelooflijk dat ze mij voor een terroriste aanzagen", gaf de dame nog mee, terwijl de bus op de achtergrond wegreed. "Ik ben gewoon een toeriste. Maar goed, door dit misverstand heb ik tenminste de spelers eens van dichtbij kunnen bewonderen."