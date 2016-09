Recordaanwinst paars-wit de schlemiel nadat Stanciu beslissende penalty mist in 97ste minuut

Door: Mike De Beck

video Nicolae Stanciu zal ongetwijfeld nog even wakker liggen vannacht. De duurste aankoop in onze vaderlandse competitie kon Roemenië in de 97ste minuut bij een 1-1-stand tegen Montenegro in extremis nog de drie punten bezorgen, maar de kersverse aanwinst van Anderlecht trapte het leer vanop de stip onbesuisd over.

Anderlecht en penalty's: de voorbije jaren bleek het geen al te best huwelijk. Denk maar aan de drie gemiste strafschoppen in het competitieduel tegen KV Mechelen van vorig seizoen. Ondertussen verjoeg Youri Tielemans het strafschoppenspook al wel in het Astridpark en dat is maar goed ook als we afgaan op de strafschop die Nicolae Stanciu vanavond trapte voor Roemenië.



Uitgelezen kans

Na een knotsgekke eindfase (in de 85ste en de 87ste minuut vielen beide doelpunten) in het WK-kwalificatieduel met Montenegro kreeg Stanciu de uitgelezen mogelijkheid om bij een 1-1-stand alsnog de drie punten thuis te houden. Ware het niet dat de ster van het Roemeense nationale elftal het leer over de kooi van doelman Mladen Bozovic joeg.



Knappe vrije trap

Toch was het niet allemaal kommer en kwel voor Stanciu vanavond. De man waarvoor Anderlecht binnenkort liefst 9,8 miljoen euro zal neertellen, liet iets na het uur zien dat hij wel degelijk over een goede traptechniek beschikt. Vanop zo'n 25 minuten krulde hij het leer via een vrije trap op doel, maar een attente Bozovic wist de knappe zwieper alsnog uit zijn doel te weren.