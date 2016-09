Müller vindt torinstinct terug bij Mannschaft in duidelijke zege tegen Noorwegen

Door: redactie

4/09/16

© getty.

Op het EK Voetbal wilde het niet lukken voor Thomas Müller. De WK-kwalificaties gaan Thomas Müller duidelijk beter af. Waar de Duitse spits van Bayern München op het eindtoernooi in Frankrijk niet kon scoren, deed hij dat vanavond alvast twee keer in de duidelijke 0-3-zege van Duitsland op het veld van Noorwegen. De Mannschaft zet zo alvast hun stempel als groepsfavoriet in groep C kracht bij.

Vier keer deed Thomas Müller de netten trillen in de kwalificatiecampagne die Duitsland afhaspelde op weg naar de wereldtitel in Brazilië. Vandaag zat de man met het nummer dertien na zestig minuten al aan de helft van dat aantal dat hij in 2014 na tien wedstrijden bij elkaar voetbalde. Op het kwartier tekende Müller voor de eerste Duitse treffer in de WK-campagne voor het eindtoernooi in Rusland. Op het uur pikte hij met een rake kopbal nog een doelpuntje mee.



Eerste voor Kimmich

Tussendoor was het Joshua Kimmich die mocht vieren. De rechtsachter ging tegen Noorwegen - dat vanavond de speelbal was van Duitsland - door op zijn elan van zijn sterke EK in Frankrijk. De 21-jarige snaak werd knap bediend door - jawel - Thomas Müller en schoot het leer vervolgens staalhard in de verste hoek. Meteen ook zijn eerste treffer in zeven wedstrijden voor 'die Mannschaft'. Bij Bayern kwam Kimmich overigens in 39 competitiewedstrijden nog niet tot scoren.



In een groep met ook nog Azerbeidzjan, Tsjechië, Noord-Ierland en San Marino staat de huidige wereldkampioen al meteen op kop in groep C.