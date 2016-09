Rooney speelt 116e match voor Engeland en breekt interlandrecord Beckham

Marie Rutsaert

4/09/16 - 18u43

© getty.

Wayne Rooney is sinds vandaag de veldspeler met de meeste interlands voor Engeland. De aanvaller van Manchester United speelt zijn 116de interland.

In Trnava neemt Engeland het op tegen Slovakije in de voorrondes van het WK. De 30-jarige aanvoerder gaat David Beckham (115 caps) voorbij. Keeper Peter Shilton is met 125 interlands nog altijd recordinternational van Engeland.



Rooney liet al weten dat hij na het WK een punt zet achter zijn carrière bij de nationale ploeg. Hij heeft dus nog twee jaar om het record bij The Three Lions scherp te stellen.