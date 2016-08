Martínez bevestigt vertrouwen in Romelu: "Mijn bedoeling om in te spelen op zijn kwaliteitein"

Door: Stephan Keygnaert

Een streep onder het verleden, het tijdperk-Roberto Martínez is nu écht van start, met een oefenwedstrijd tegen het grote Spanje. Nieuwe bazen, nieuwe hoop. De wereld ligt nog steeds aan de voeten van deze generatie voetballers - daar blijft iedereen van overtuigd, toch? Dromen mag nog altijd.

Het is nieuwsgierig uitkijken naar de eerste keuzes van Martínez. De basiself van de Spanjaard zal fel besproken worden. Spelen de Rode Duivels met één centrumspits of met twee? Waar zullen Hazard en De Bruyne lopen? Vertonghen linksachter of centraal? De antwoorden zullen vanzelfsprekend niet bindend zijn, maar ze zullen wél verraden welke spelers Martínez vertrouwen schenkt, en welke mogelijk plots hun rol van certitude verliezen. Martínez zal willen zien of zijn eerste bevindingen kunnen doorgetrokken worden naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus van komende dinsdag.



De bondscoach liet de afgelopen dagen op geen enkele manier in zijn kaarten kijken. Alleen de basisplaats van Eden Hazard en Thibaut Courtois kon Martínez garanderen - een Courtois die op zijn persbabbel alweer een verademing was, zonder verdoken agenda, zonder ingeslikte woorden, maar recht voor de raap, eerlijk en getuigend van een winnaarsmentaliteit.

Courtois for President!



Tussen de lijnen door bevestigde Martínez toch weer zijn vertrouwen in Romelu Lukaku. "Een coach moet ervoor zorgen dat hij zijn ploeg afstelt op de talenten van elke speler. Ik ken Romelu goed, ik weet hoe hij zich gedraagt in de 'big games' - het is mijn bedoeling om in te spelen op zijn kwaliteiten."



