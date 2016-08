Wayne Rooney neemt na WK in Rusland afscheid van Engelse nationale ploeg

Door: redactie

Aanvoerder Wayne Rooney zet na het WK voetbal van 2018 in Rusland een punt achter zijn carrière bij de Engelse nationale ploeg. Dat maakte de dertigjarige aanvaller van Manchester United vandaag bekend.

"Mijn beslissing is genomen. Rusland 2018 wordt mijn laatste toernooi. Ik weet dat ik in Rusland mijn laatste kans krijg om nog iets neer te zetten met de nationale ploeg", vertelde Rooney vandaag tijdens een persconferentie in het Britse Burton upon Trent, waar de Engelse nationale ploeg zich aan het voorbereiden is op de WK-kwalificatiewedstrijden. Zondag opent Engeland zijn WK-kwalificatiecampagne tegen Slovakije.



Gisteren had kersvers Engels bondscoach Sam Allardyce verklaard dat Rooney zijn aanvoerdersband bij The Three Lions mag behouden. Rooney is al sinds 2014 aanvoerder van zijn land, maar de nieuwe bondscoach liet aanvankelijk na zijn aanstelling het aanvoerdersvraagstuk toch nog open. "Wayne is de leider van dit team en de keuze voor hem is dan ook logisch", klinkt het in een mededeling op de website van de Engelse bond (FA).



Allardyce is bij The Three Lions de opvolger van Roy Hodgson, die er na het EK in Frankrijk de brui aan gaf. Engeland was ondanks een sterke kwalificatiecampagne het hele toernooi onder de verwachtingen gebleven en ging er in de achtste finales verrassend uit tegen IJsland.