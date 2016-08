Modric neemt aanvoerdersband over bij Kroatië

Door: redactie

Luka Modric is de nieuwe aanvoerder van het Kroatische elftal. De spelmaker van Real Madrid neemt de band over van Darijo Srna, die op het EK in Frankrijk zijn 134e en laatste interland speelde. Bondscoach Ante Cacic van Kroatië wees Modric aan als nieuwe leider van zijn elftal.