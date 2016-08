Portugal begint zonder Ronaldo aan WK-kwalificatie

Door: redactie

26/08/16 - 18u54 Bron: pepsnl

Ronaldo ontvangt in Monaco de prijs voor beste speler op de Europese velden. © afp.

Bondscoach Fernando Santos heeft zoals verwacht Real-aanvaller Cristiano Ronaldo niet opgenomen in zijn selectie. De ster van de Europees kampioen is nog steeds herstellende van een blessure die hij in de EK-finale tegen Frankrijk opliep.