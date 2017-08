152 Pukkelpoppers betrapt met drugs op zak

Jimmy De Schrijver

20/08/17 - 22u28

© belga.

Kiewit (Hasselt) De politie heeft tijdens de voorbije editie van Pukkelpop 152 festivalgangers betrapt op het bezit van drugs. "Daarvan betaalden 108 personen meteen hun boete via de bankterminal", zegt de Limburgse parketwoordvoerder Anja De Schutter.

"De overige 44 kregen een overschrijving mee en moeten deze binnen de vijftien dagen betalen. Daarnaast kon de politie ook twee personen arresteren op verdenking van dealen. Een eerste verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een tweede verdachte werd via de procedure snelrecht gedagvaard en zal zich binnen enkele weken moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank."



De politie kreeg tijdens de permanente controles bijstand van drugshonden van de federale politie. "Het parket van Limburg hanteert een specifiek drugsbeleid voor festivals dat er op gericht is te voorkomen dat jongeren gaan experimenteren met drugs", legt De Schutter uit.



Nultolerantie

"Om dat doel te bereiken wordt de nultolerantie gehanteerd. Wie betrapt wordt, krijgt een minnelijke schikking voorgesteld en het bedrag moet onmiddellijk worden betaald, hetzij elektronisch via een bankterminal hetzij via een klassieke overschrijving."