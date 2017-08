Chokri Mahassine: "Pukkelpop is uitstekend verlopen"

Door: redactie

Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine is tevreden over de 32ste editie van het festival. Met 243.000 festivalgangers was Pukkelpop volledig uitverkocht. "En ook het weer, wat voor het begin van Pukkelpop zo slecht werd voorspeld, is toch nog goed meegevallen", zegt woordvoerder Frederik Luyten.

221 artiesten stonden de afgelopen vier dagen op de wei van Pukkelpop in Kiewit. Dat zorgde voor 13.440 minuten of 224 uren aan muziek. Om dat allemaal klaar te spelen, zorgden 3.000 vrijwilligers en een 50-tal verenigingen voor het vlotte verloop tijdens het festival. "Het was een bijzonder goede editie", zegt Luyten. "Het hele festival is incidentloos verlopen en als ik Chokri Mahassine en Eppo Janssen mag geloven zijn de Pukkelpoppers tijdens de vier dagen meermaals getrakteerd op muzikale hoogtepunten."



De laatste Pukkelpopdag liep zaterdag van een leien dakje. Mumford & Sons en Flume sloten de Main Stage af. Na de grote afsluiters konden de doorzetters nog tot in de vroege uurtjes doorfeesten in de Boiler, de Castello en de Booth.



Gestolen gsm's

Buiten het feit dat een dief erin geslaagd is 77 gsm's te stelen van de festivalgangers, verliep Pukkelpop incidentloos. De dief werd gevat door de lokale politie en bleek een 39-jarige man te zijn. Festivalgangers die het slachtoffer zijn geworden van de gsm-diefstal, kunnen zondag nog tot 16 uur hun gsm afhalen aan de Lost & Found-stand tegenover de kerk van Kiewit.



Voor de festivalgangers zit de 32ste editie van Pukkelpop erop. Zondag verlieten de kampeerders vermoeid de campings om met de trein, de bus of de auto weer naar huis te keren. De festivalorganisatie heeft echter nog wat werk in het verschiet. De komende twee weken worden de wei, de parkings en de campings opgeruimd en afgebroken.



Volgend jaar is Pukkelpop er opnieuw van 15 tot en met 18 augustus.