Al meer dan 118.000 Pukkelpoppers namen shuttlebussen De Lijn

19/08/17 - 15u21 Bron: Belga

Van woensdagochtend tot en met zaterdagnamiddag telde De Lijn 118.055 Pukkelpoppers die gebruik maakten van de shuttledienst van en naar het festival in Kiewit. Ook zaterdagavond en zondagvoormiddag blijven de shuttles rijden. De vervoersmaatschappij verwacht dan ook dat het cijfer nog flink zal oplopen. Dat meldt De Lijn Limburg in een persbericht.

De shuttlebussen die af en aan rijden tussen camping Relax en het festivalterrein kennen het meeste succes. Op piekmomenten - wanneer vrijwel iedereen tegelijk naar het festivalterrein wil - kan de wachttijd volgens De Lijn wel eens oplopen, maar "een flexibele inzet van bussen en chauffeurs vangt dit op", aldus woordvoerster Sonja Loos.



Naast de shuttlebussen tussen de campings en het festivalterrein, voorziet De Lijn nachtbussen die op het einde van iedere festivaldag naar 36 gemeenten in Limburg rijden. "Ook dat blijkt dit jaar een schot in de roos", aldus Loos. "Voor wie niet op de camping blijft overnachten, zijn deze bussen een makkelijke en voordelige manier om na een dagje feesten veilig thuis te geraken."



Op de laatste festivaldag vertrekken de nachtbussen om 01.30 uur vanaf twee haltes op de Kempische Steenweg in Kiewit. "De internal shuttle blijft pendelen tussen de festivalweide en camping Relax tot zondagochtend 6 uur", klinkt het nog. "De external shuttle zal tegen zondagochtend weer op volle sterkte rijden tussen de campings en Hasselt station. Dat tot zondagmiddag 14.00 uur."



Op vertoon van hun Pukkelpop-polsbandje kunnen de festivalgangers gratis meerijden met zowel de pendelbussen, de streeklijnen als de nachtbussen.