Festivals dreigen nog duurder te worden

STIJN VAN HOVE

30/05/17 - 05u00

© photo news.

Concert- en festivaltickets dreigen duurder te worden, nu Sabam z'n tarieven met 30% heeft opgetrokken. De organisatoren proberen de prijsstijging nog tegen te gaan door naar de rechter te trekken tegen de auteursrechtenvereniging. "Want Sabam maakt misbruik van zijn monopolie", klinkt het. "Tickets zijn de voorbije jaren al flink duurder geworden. Daarom willen we een nieuwe verhoging vermijden."

Eensgezind stapt een coalitie met onder meer Rock Werchter, Pukkelpop en organisatoren als GraciaLive en PSE in de gelederen naar de rechtbank van koophandel. "De nieuwe tarieven die Sabam in januari doorvoerde, zijn een brug te ver", zegt Jan Vereecke van PSE. "De auteursrechtenvereniging heeft eenzijdig beslist om de prijs die ze aanrekent voor de inning met zo'n 30% op te slaan. Ze baseert zich daarbij naar eigen zeggen op soortgelijke tarieven in onze buurlanden, maar eigenlijk maakt ze gewoon misbruik van haar monopolie. Temeer omdat er voor Sabam niets verandert: aan de prijsstijging zijn geen extra diensten gekoppeld." Vereecke geeft één concreet voorbeeld: "In december 2016 en in januari 2017 stond Clouseau telkens twee keer in het Sportpaleis. Wel, de factuur voor januari lag een kleine 10.000 euro hoger."



