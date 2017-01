Rock Werchter en Pukkelpop vallen in de prijzen op European Festival Awards

Door: redactie

De Belgische festivals Rock Werchter en Pukkelpop zijn gisterenavond in de prijzen gevallen op de European Festival Awards in het Nederlandse Groningen. Rock Werchter werd door de festivalindustrie bekroond tot het "beste groot festival", terwijl Pukkelpop de "brand activation award" kreeg, die de meest creatieve en best uitgevoerde sponsoractiviteit tijdens een festival bekroont.

Rock Werchter kaapte vorig jaar al de prijs weg van beste festival, en ook in 2009 ging het Vlaams-Brabantse festival met de prijs lopen. Ook Dour en Tomorrowland waren in de categorie 'Best Major Festival' genomineerd. Het Sziget Festival in Hongarije werd verkozen tot het favoriete festival van de artiesten.



Pukkelpop won dan weer een award voor het Smart Grid Energy project op Baraque Futur in samenwerking met sponsors UCLL en Eneco. Baraque Futur is het experimentele hoekje op het festivalterrein en volledig in het teken van duurzaamheid en experimenten, aldus Pukkelpop in een persbericht. "Het is een minifestival binnen Pukkelpop waar de laatste nieuwigheden op gebied van ecologie worden getest en waar iedereen wordt uitgedaagd om mee na te denken over het festival van de toekomst. Het paradepaardje is duurzame energievoorziening."



Vorig jaar won Les TransArdentes in Luik nog de prijs voor het beste indoorfestival, een eer die dit jaar te beurt viel aan het Duitse Reeperbahn Festival. Andere Belgische festivals die dit jaar genomineerd waren, waren [PIAS] Nites, Extrema Noir en Les TransArdentes.