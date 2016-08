Man vrijgelaten die Pukkelpopmedewerksters aanreed en vluchtte

Bewerkt door: Redactie

26/08/16

De raadkamer in Hasselt heeft de 30-jarige man uit Leopoldsburg vrijgelaten die twee Pukkelpopmedewerksters zou hebben aangereden. Hij werd beticht van het onopzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen in het verkeer, met vluchtmisdrijf en schuldig verzuim. Het parket ging in beroep tegen de beslissing van de raadkamer.

De aanrijding gebeurde zaterdag 20 augustus kort na middernacht in de Kiewitstraat in Hasselt. De bestuurder verloor de controle over het stuur en reed twee voetgangers aan. Een derde kon net op tijd wegspringen. Een van de aangereden slachtoffers kwam er met lichte verwondingen van af en mocht na verzorging het ziekenhuis verlaten. Het tweede slachtoffer raakte zwaarder gewond.



De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. Aan de hand van de brokstukken wist de politie om welk type auto het ging.