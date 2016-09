Overlevenden schietpartij moeten fortuin betalen aan bioscoop

redactie

2/09/16

James Holmes na zijn arrestatie in 2012 © reuters.

Op 20 juli 2012 richtte James Holmes een bloedbad aan in een bioscoop in Aurora in de Amerikaanse staat Colorado. Terwijl de Batman-kaskraker 'The Dark Knight Rises' er werd afgespeeld, schoot hij twaalf mensen dood. Tientallen anderen raakten gewond. In de nasleep van de schietpartij spanden enkele slachtoffers rechtszaken aan tegen de bioscoop, maar die visten achter het net. Ze moeten nu de gerechtskosten ophoesten, en die zijn niet mals. Prijskaartje: 700.000 dollar (625.000 euro).

In deze bioscoop sloeg James Holmes toe. © Wikipedia. Omdat Cinemark, de bioscoopketen waar Holmes toesloeg, niet voldoende zou gedaan hebben om de bezoekers te beschermen, spanden enkele slachtoffers twee verschillende rechtszaken tegen de keten aan. In de eerste zaak stelde de rechter nog een een minnelijke schikking avn 150.000 dollar voor, maar die werd afgewezen. Een emotionele getuigenis van een moeder die haar zoontje verloren had, gaf toen de doorslag. Het bedrag was gewoonweg niet voldoende om al het leed te vergoeden.



De andere rechtszaak kreeg een volledig andere afloop. Daar kreeg de bioscoop onmiddellijk gelijk. "Cinemark kon niet weten dat er zoiets zou gebeuren en kon niet meer gedaan hebben om de schietpartij te voorkomen", luidde het verdict.



Nadat beide rechtszaken afgelopen waren, eisten de advocaten van Cinemark dat gerechtskosten zouden worden terugbetaald door de klagers. En deze week kregen ze ook gelijk. Volgens de plaatselijke wetgeving heeft Cinemark recht op 700.000 dollar (625.000 euro).

