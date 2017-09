Fenomenale Morioka draait Panda's een 5-1 om de oren

Door: Michaël Vergauwen

Fenomenaal. Andere superlatieven schieten te kort om de seizoensstart van Ryota Morioka te beschrijven. Al wat de Japanner van Waasland-Beveren aanraakt, verandert in goud. Vier goals en vijf assists op zes matchen: wat een speler. Dat mocht nu ook Eupen ondervinden. De Panda's kregen een 5-1 om de oren.

We hebben medelijden met Opoku Ampomah en Isaac Kiese-Thelin. Allebei speelden ze een partij die het waard was om beloond te worden met een 'Man van de Match'-notering. De eerste was met zijn onvoorspelbare dribbels weer ongrijpbaar voor de tegenstander, de Anderlecht-huurling kon met drie assists en een (strafschop)doelpunt dan weer niet beter debuteren. Helaas voor hen liep er ook nog ene Ryota Morioka op het veld. Assist voor Seck en twee doelpunten. Zijn tweede 'brace' van het seizoen. Met vier goals en vijf assists in zes matchen blijft de Japanner beslissend om het uur. Waanzinnige cijfers. Het is niet de vraag óf, maar wanneer Morioka weer opgeroepen wordt voor WK-ganger Japan.



MPH

Het moet heerlijk zijn voor Philippe Clement om zo'n speler in zijn ploeg te hebben. Morioka is immers topclub-materiaal. Dat zag ook Michel Preud'homme. De leermeester-op-rust stuurde zijn Tesla voor het eerst richting Beveren om zijn pupil van weleer live aan het werk te zien. Als neutrale voetballiefhebber - want dat is hij nu - zal MPH ongetwijfeld genoten hebben van wat Waasland-Beveren (vooral voor rust) liet zien. 3-0 stond het halfweg, waarbij de mooiste aanval van de avond (hakje Thelin, Jans net naast de verste kruising) nog niet eens beloond werd.



Spaarstand

Preud'homme had net zo goed om kwart voor negen weer huiswaarts kunnen keren, want na de pauze drukte W-B de spaarstand in. Meer was niet nodig om het zwalpende Eupen af te houden. De Panda's slikken zowaar nog meer goals dan vorig seizoen en voorin worden - ondanks dat hun vervangers Schouterden, Verdier en Leye heten - Sylla en Onyekuru énorm hard gemist. De eerredder van Leye vijf minuten voor tijd was amper een doekje voor het bloeden. Meer nog: W-B besloot nog even het gaspedaal in te duwen. Thelin maakte er in de slotminuut nog 4-1 van én schilderde in extremis ook nog de 5-1 op het hoofd van Mmaee.



Dat belooft

Waasland-Beveren blijft het ondertussen voor de wind gaan. 8 op 18, heel stevig in de middenmoot, maar vooral: nog geen enkele match teleurgesteld - op die eerste helft tegen Lokeren na. Bovendien versterkten de Waaslanders zich nog meer dan behoorlijk de afgelopen mercato. Roef, Thelin, Mmaee, Dierckx: stuk voor stuk aanwinsten bij een ploeg die al lekker speelde. Dat belooft.