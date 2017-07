Waasland-Beveren klopt Zulte Waregem

Jonas Van de Veire

15/07/17 - 21u03

Een nieuwe opsteker voor Philippe Clement. © photo news.

Een week voor de Supercup heeft Zulte Waregem nog werk voor de boeg. De bekerwinnaar verloor met het kleinste verschil tegen Waasland-Beveren. Voor Philippe Clement een nieuwe opsteker, na de oefenzege tegen Club Brugge van vorige week.

Gedaan met experimenteren. Zowel Zulte Waregem als Waasland-Beveren kozen in het oefenduel voor hun typeploeg. Alleen de geblesseerden Sammy Bossut en Gertjan De Mets ontbraken bij Esseevee. Philippe Clement gaf dan weer de voorkeur aan Moren boven Buatu.



De start van het onderonsje tussen de eersteklassers was veelbelovend. Na amper drie minuten kregen beide ploegen al een uitstekende kans. Eerst kwam recordaankoop Morioka een voetje te kort om de openingsgoal binnen te duwen. Meteen daarna had Goblet een prima redding in huis op een poging van Kaya. De doelman onderscheidde zich ook in het kwartier dat volgde. Eerst door een kopbal van Saponjic - afgevlagd voor offside - goed uit doel te zweven. Vervolgens pareerde Goblet een snoeiharde knal van Hamalainen met de vuisten.



Doelpunten leken slechts een kwestie van tijd. Alleen verwaterde het spel langs beide kanten na een half uur. Te veel lange ballen, irritante foutjes en slechte keuzes. Maar plots pakte Gano uit met een flits. De aanvaller werkte zich op snelheid voorbij Heylen en schoot onder Bostyn in doel (0-1). Meteen ook de stand na de eerste helft.



Wissels aan de rust leken éven beterschap te brengen. De ingevallen Walsh trapte in de volley net voorlangs. Ook Cordaro mikte een uitgelezen kans alleen voor doel naast. Nadien herhaalde het scenario van voor de pauze zich: slordig voetbal, met plots een kans voor Gano. Alleen liet de aanvaller na om een uitstekende aanval af te ronden. Hij kraakte zijn schot. Enkele minuten later trapte de voormalig jeugdinternational een grote kans hoog over. Een teleurstellend Essevee kon daar weinig tegenover zetten - van het frisse voetbal uit de vorige oefenmatchen bleef niks over. Een wanhoopspoging van Brym op een late gelijkmaker verdween ver naast. Eén week voor de Supercup tegen Anderlecht heeft Essevee duidelijk nog werk voor de boeg. Waasland-Beveren tankte wel vertrouwen. Na Club Brugge, vorige week, klopt het nu opnieuw een ploeg uit play-off 1.



Opstelling ZW: Bostyn; De fauw (46' Walsh), Heylen, Derijck (66' Severin), Hamalainen; De Sart (66' Mühren), Coopman (75' Brym), Kaya (46' Reichert); De Pauw (46' Cordaro), Saponjic (46' Iseka), Olayinka (66' Bala)



Opstelling WB: Goblet, Caufriez (46' Myny), Moren (68' Buatu), Camacho, Demir; Seck, Cools, Morioka (58' Michel); Boljevic (46' Schryvers), Gano (75' Ndiaye), Ampomah (63' Cerigioni)



Doelpunten: 38' 0-1 Gano